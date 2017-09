Roncadinriparte: ricominciata la produzione

MEDUNO - Dopo le prove tecniche condotte lunedì 25 settembre, l’azienda di Meduno colpita dall’incendio annuncia il riavvio delle attività produttive. Nella mattinata di martedì 26 settembre, solo quattro giorni dopo l’incendio che ha devastato quattro linee dello stabilimento, la Roncadin è di nuovo in piedi: alle 5 gli operai hanno cominciato a preparare gli impasti, pronti a diventare pizze surgelate grazie alla completa operatività delle linee 5 e 6, rimaste completamente intatte. «Da oggi – spiega l’amministratore delegato Dario Roncadin – i lavoratori saranno in azienda 7 giorni su 7. Oggi la produzione sarà di 237 mila pizze, volume che sarà incrementato progressivamente per andare a regime con la capacità settimanale precedente l’incendio, che superava i 2 milioni di prodotti».