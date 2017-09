Di prossima partenza la prima edizione del “Pordenone Volley Challenge”

PORDENONE - Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, diciotto squadre si daranno battaglia nella prima edizione del 'Pordenone Volley Challenge'. Il torneo di precampionato organizzato dalla società Insieme per Pordenone Volley riservato alle categorie Under 16 maschile e femminile, riconosciuto dalla Federazione Italiana Pallavolo.



Un test precampionato

L’idea è frutto del confronto tra allenatori e dirigenti nonché dall’esperienza maturata nei vari tornei organizzati da Insieme per Pordenone, tra cui il torneo Volley e Sapori d’autunno in programma nel primo week end di dicembre e il Memorial 'Barattin' nel periodo prepasquale. Da qui l’esigenza di un evento sportivo precampionato che possa essere da test e confronto tra le varie realtà pallavolistiche provinciali e regionali, sempre improntate al miglioramento delle qualità tecniche senza tralasciare l’aspetto sociale.

«Siamo sicuri – commenta il Presidente Della Barbara - che il torneo rappresenti per questi giovani atleti, l’occasione per mettere in mostra quanto fatto finora durante il primo periodo di preparazione. Ci auguriamo che l’evento sportivo possa rivelarsi all’altezza delle aspettative, così da poterlo ripetere a cadenza annuale, in un periodo utile per la preparazione precampionato».



Le gare

Le gare del 'Pordenone Volley Challenge' si disputeranno negli impianti sportivi di Borgomeduna , Via Vesalio, Villanova, Zoppola e PalaGallini.

Nella categoria Under 16 femminile saranno presenti i team delle società: Pallavolo Portogruaro (VE), U.S. Cordenons (PN), Pallavolo Acli Fiumicello (UD), EST Volley (UD), Polisportiva Libertas Gonars (UD), Miranese Volley (VE), A.s. Predaia (TN), Neruda Volley (BZ), Pallavolo Montereale(PN), Juvenilia Bagnaria Arsa (UD), Volleybas (UD) e le padrone di casa con la formazione in collaborazione con la società di Azzano Decimo. Mentre nella categoria Under 16 maschile parteciperanno: Pallavolo Portogruaro (VE), Pallavolo Motta (TV), Insieme per Pordenone (PN) e Volleybas (UD).

Le partite, aperte gratuitamente al pubblico, avranno luogo a partire dalle 15 di sabato 30 settembre e termineranno con le finali al PalaGallini dalle 16 circa di domenica 1° ottobre.