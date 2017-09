PORDENONE - Domenica 15 ottobre dalle 8.30 alle 16 escursione fotografica alle Sorgenti dell’Arzino . Proposta autunnale del Dlf Gruppo Fotografico Udine e di ForEst, dedicata a tutti gli amanti della fotografia che vogliono saperne di più sugli ambienti naturali catturati dal proprio obiettivo, o a quegli amanti della natura che nutrono il desiderio di addentrarsi nel mondo della fotografia. L'escursione si svolgerà tra le faggete e le cascate alle Sorgenti del torrente Arzino e la passeggiata permetterà di cogliere tutti i colori, i particolari e le sfaccettature di questo affascinante luogo delle Prealpi Carniche. Per partecipare alle uscite è necessario prenotare inviando mail a info@studioforest.it. Le escursioni sono a numero chiuso: Prenotazione Obbligatoria.

Informazioni e dettagli

Il dislivello è di 150 m e la difficoltà è Escursionistica, con percorso a tratti scivoloso (richiesta scarponcini da trekking). La durata dell'escursione è di 4-5 ore comprese le soste per le spiegazioni, il pranzo e soprattutto gli scatti. La quota di partecipazione è di 15 € adulti, 8 € ragazzi fino a 17 anni. Gratuita per i bambini al di sotto degli 11 anni. Per maggiorni informazioni: http://www.studioforest.it/eventi/arzino/



Prenotazione

Per partecipare alle uscite è necessario prenotare inviando un' e-mail a info@studioforest.it oppure contattando Marco Pascolino (339 5220309) o Stefania Gentili (333 4374335) comunicando un numero telefonico e il numero di partecipanti.