A Cordenons apre lo sportello Soenergy luce e gas

CORDENONS - Venerdì 29 settembre alle 11, in piazza della Vittoria 84, inaugura lo Sportello Clienti di Soenergy Srl, operatore nazionale nel mercato libero dell’energia. Un servizio rivolto alle famiglie e alle aziende del territorio, che potranno disporre di uno sportello luce e gas con servizi professionali, tecnici e di consulenza. Quello dell’energia è un settore in continua evoluzione. Una gestione attenta e qualificata è fondamentale, ma richiede competenze specifiche, organizzazione e affidabilità.



30 sportelli in Italia

E’ quello che Soenergy offre ai cittadini e alle imprese attraverso i suoi sportelli – oltre una trentina, ad oggi, sul territorio nazionale - e, in particolare, con la sua politica aziendale: «Una filosofia improntata alla correttezza e alla massima trasparenza - afferma l’Amministratore delegato Renato Guerzoni - al rapporto diretto con gli utenti, al radicamento sul territorio». In controtendenza, quindi, rispetto alla logica dei call center che caratterizza la stragrande maggioranza delle imprese del settore.



L'inaugurazione

Primo fornitore di gas, in Italia, per enti e pubbliche amministrazioni (tra questi, oltre 30 comuni friulani, le Province di Trieste e Gorizia, le Università di Trieste e Udine, la Camera di Commercio di Udine), operativo dal 2003 e posizionato ormai saldamente tra i più importanti operatori nazionali, forte di una struttura dinamica e personale altamente qualificato, Soenergy arriva anche a Cordeons. Venerdì 29 settembre in programma l’inaugurazione, aperta a tutta la cittadinanza, presenti i vertici dell’azienda. Si aprono così le porte dei nuovi uffici, dove da lunedì il pubblico sarà accolto tutti i giorni (sabato compreso) dalle 8.30 alle 13. E’ qui che i cittadini e le imprese potranno rivolgersi per tutte le pratiche relative al gas e all’energia elettrica, per richiedere supporto tecnico, dall’attivazione di forniture a nuovi allacciamenti, posa contatori, volture e subentri, per assistenza nelle pratiche amministrative, per consulenze e preventivi. Perché tra le caratteristiche dei prodotti firmati Soenergy c’è anche la convenienza, con la garanzia di letture effettive - senza conguagli o pagamenti anticipati - riduzioni sugli oneri e sconti sulle tariffe dell’Autorità; zero commissioni con il servizio allo sportello; sconti per chi sceglie la bolletta on-line e attivazione gratuita di un’area riservata dove poter sempre verificare la propria posizione. Inoltre, grande attenzione al risparmio energetico e all’ambiente, con elettricità 100% da fonti rinnovabili, senza sovrapprezzo per le famiglie, a tariffe di massima convenienza per le imprese.