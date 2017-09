Prevenzione per il tumore del seno: visite gratuite al Cro in collaborazione con Lilt

AVIANO - Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, sede provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori partecipa alla campagna nazionale Nastro Rosa, dedicata in particolare alla prevenzione del tumore al seno offrendo 48 visite gratuite nei pomeriggi di martedì e giovedì a partire dal 5 ottobre prossimo (intervallo orario 15-17; una visita ogni 20 minuti, per un totale di 6 visite a pomeriggio).



Campagna di sensibilizzazione

La campagna ha quale obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, informando il pubblico femminile anche sugli stili di vita correttamente sani da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare. «Il tumore al seno – scrive Lilt - resta il big killer numero uno per il genere femminile. La sua incidenza è in costante crescita. Fortunatamente negli ultimi anni la mortalità per cancro alla mammella è in costante diminuzione. Le nuove tecnologie diagnostiche di imaging, sempre più precise e sofisticate ci consentono oggi di individuare lesioni in fase iniziale e in questi casi la probabilità di guarigione è di oltre il 90%».



Prenotazioni

Per prenotazioni contattare l'Urp del Cro (tel. 0434 659469) il martedì e giovedì dalle 10 alle 12 a partire dal 3 ottobre prossimo (disponibilità fino a esaurimento posti). L’Istituto ricorda alle donne over 50 che a questa fascia di età è già garantito lo screening regionale, gratuito, biennale.