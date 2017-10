Prevendita attiva per il match infrasettimanale di Pordenone-Gubbio

PORDENONE - Il Pordenone Calcio comunica che in occasione di Pordenone-Gubbio, incontro della settima giornata della serie C 2017-2018 in programma giovedì 5 ottobre alle 16.30, i cancelli dello stadio 'Bottecchia', come stabilito dal Gruppo Operativo Sicurezza, saranno aperti alle 15. La biglietteria centrale (via Stadio) sarà attiva dalle 14 sino al termine del primo tempo, quella ospiti resterà chiusa.

Le rivendite autorizzate

A Pordenone al Bar Libertà (Viale Libertà 67) e a Cordenons al Caffè Nogaredo (Via Sclavons 194). I tagliandi (prezzo intero con diritti di prevendita) si possono acquistare, previa registrazione, da http://www.ticketland1000.com, con modalità Print at home (Stampa a casa).

Prezzi

Tribuna centrale: 22 euro, ridotto 18 euro, U16 10 euro. Tribuna laterale: 17 euro, ridotto 13 euro, U16 5 euro. Tribuna laterale sud-est: intero 14 euro, ridotto 12 euro, U16 3 euro. Gradinata locali: intero 12 euro, ridotto 10 euro, U16 2 euro. Gradinata ospiti: intero 12 euro, U16 2 euro. La riduzione verrà applicata agli over 65 anni e alla fascia d’età 16-20 anni. Per l'acquisto dei biglietti, in tutti i settori, non è necessaria la Supporter Card - Tessera del tifoso. Biglietti del settore ospiti in vendita sino alle 19 di mercoledì 4 ottobre.

Parcheggi

In caso di esaurimento degli spazi consentiti attorno allo stadio è a disposizione il vicino parcheggio Candiani (via Candiani 22). Il parcheggio ospiti si trova in Largo Cervignano-via San Vito.