PORDENONE - E' stata presentata la 12a edizione della Maratonina dei Borghi - Città di Pordenone – con percorso certificato Fidal e la 14a passeggiata per acque e musei. In conferenza stampa sono intervenuti anche i vertici provinciali e regionali della Fidal, rappresentati di sponsor, sostenitori ed associazioni che collaborano in vario modo alla Maratonina, insegnati e studenti in particolare ad indirizzo turistico e gastronomico del Flora che partecipano alla manifestazione nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro.



Appuntamento sportivo fortemente sentito

«E’ uno degli appuntamenti sportivi più sentiti dalla città - ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani - Con i numerosi eventi collaterali la Maratonina ha una formula che coniuga aspetti scientifici, culturali, naturalistici, ambientali, ludici, sociali e naturalmente sportivi. Un particolare apprezzamento per l’organizzazione e per chi la sostiene - ha proseguito - che sono stati in grado di costruire e conservare il bacino che si è creato attorno a questa manifestazione. Come Amministrazione riteniamo che ogni euro speso nello sport sia un investimento sul futuro dei giovani poiché contribuisce a creare uno stile di vita sano». E a tal proposito l’assessore allo sport Walter De Bortoli, ha rilevato che le numerose associazioni e società sportive sono da considerarsi una sorta di agenzie educative che rivolgendosi in particolare ai giovani trasmettono valori come il rispetto e la convivenza.



Maratonina dei Borghi e la passeggiata per parchi e musei

In apertura il presidente dell’associazione organizzatrice Equipe Luciano Sgrazzutti ha illustrato la manifestazione costituita dall’evento sportivo clou, la maratonina di domenica 8 ottobre e la passeggiata per i parchi e musei. Per quanto riguarda l’aspetto propriamente sportivo il percorso si snoderà per 21.097 Km; partenza alle 9.30 ed arrivo in piazza XX Settembre attraversando i quartieri di Borgo Colonna, Torre, San Giuliano, Borgomeduna, San Gregorio e Borgo Cappuccini. Al momento si sono iscritti oltre 500 maratoneti ma sono annunciati runners maschile e femminili di fama internazionale. «Per garantire la sicurezza sul percorso vigileranno 40 agenti della Polizia Locale e 84 volontari» - ha precisato il Comandante Stefano Rossi, invitando i cittadini a rispettare i divieti e le limitazioni temporanee alla circolazione.



Gli altri appuntamenti

Nei giorni che precedono la competizione sono in programma altri appuntamenti; fra questi l’incontro medico sul tema della salute di giovedì sera al Vendramini e quello di venerdì alle 20.45 nel medesimo auditorium, sostenuto dall’associazione In Prima Persona – uomini contro la violenza sulle donne - con il filosofo Luca Grion e il giornalista de La Repubblica Marco Patucchi che parleranno della discriminazione e dei valori inclusivi dello sport. Altri appuntamenti in calendario saranno la sfilata di moda con serata musicale venerdì dalle ore 18.30 con le creazioni realizzate degli studenti dell’Iti Moda Zanussi, e la visita guidata gratuita a Pinzano, Travesio e Spilimbergo per scoprire le opere pittoriche de 'Il Pordenone'. Istituito anche il Palio dei borghi, in sostanza ogni atleta potrà scegliere e gareggiare per un quartiere.