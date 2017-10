Pordenone, al via l'edizione 2017 degli incontri di cultura scientifica dell'Irse

PORDENONE – «Le dipendenze – spiega il neuroscienziato Stefano Canali, operativo alla Sissa di Trieste - sono oggi il disturbo del comportamento per il quale è disponibile la maggiore quantità di dati sperimentali, provenienti dalla ricerca molecolare, genetica e neurofarmacologica sui modelli animali, ma anche dagli studi di neuroimmagine sull’uomo o dalle nuove indagini di neuroscienze cognitive e social». E proprio le dipendenze sono al centro della decima edizione di 'Affascinati al cervello', il ciclo di incontri autunnale divenuto una delle più amate iniziative promosse dall’Irse Pordenone, l’Istituto Regionale di Studi Europei. Anche quest’anno, dal 5 al 26 ottobre, un pubblico intergenerazionale potrà ritrovarsi nell’Auditorium del Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone ogni giovedì, dalle 15.30 alle 17.30, per un poker di proposte dedicate a 'Vecchie e nuove dipendenze. Neuroscienze approcci incrociati'.



Verranno trattate tutte le dipendenze

«Non solo le dipendenze da droga, di cui più spesso si tratta in vari contesti – spiega la presidente Irse Laura Zuzzi - ma uno screening che tratterà anche quelle da gioco e da alcol, forse la più antica e purtroppo tuttora più diffusa. Si parlerà poi delle nuove dipendenze, quelle magari generate da overdose di teorie salutiste: diete e culto del corpo, o da vere e proprie bufale. Interverranno esperti che uniscono alla loro professionalità l’impegno a divulgazione scientifica seria, diffusa, efficace. Ne sentiamo l’urgenza, riflettendo su quanto si è detto e scritto a proposito dei vaccini o delle teorie complottistiche circolanti intorno all’autismo. Solo una maggiore cultura scientifica può arginare quella sorta di deriva in forme di antiche superstizioni, che, a ondate sempre più frequenti, inonda il nostro Paese…». Fra i divulgatori in prima fila nella lotta contro le bufale spicca senz’altro un nome noto, la giornalista scientifica Silvia Bencivelli chiamata a siglare l’inaugurazione del ciclo di incontri giovedì 5 ottobre.



Inaugurazione con Silvia Bencivelli

Conduttrice radiotelevisiva a Radio3Scienza e TuttaSalute, nonché autrice del recente romanzo 'Le mie amiche streghe' (Einaudi 2017). Un libro in certa misura autobiografico perché le 'amiche streghe' sono realmente coetanee, ex compagne di scuola, unite da affetti e complicità e interessi culturali e che tuttavia si finisce per non riconoscere più: donne lucide e ragionevoli, adesso credono alle pozioni magiche, ai piani astrali, ai rimedi della medicina non ufficiale, all’omeopatia, agli spaventosi malefìci di generiche multinazionali del male. Nel corso dell’incontro all’Irse sul tema 'Comunicare la scienza oltre le emozioni. Come si diffonde l’ignoranza' Silvia Bencivelli affronterà temi molto dibattuti, senza mai perdere la razionalità della divulgatrice scientifica, ma senza nascondere di dover fare i conti anche con una parte di irrazionalità e di emozioni non sempre catalogabili, sulle quali il 'parlare da un pulpito' può produrre addirittura l’effetto contrario.



I successivi incontri

Due medici psichiatri e un neurofisiologo di fama scandiranno i successivi incontri: 'Diagnosticare i disturbi da uso di alcol' vedrà protagonista Mauro Cibin, medico psichiatra, giovedì 12 ottobre; 'La dipendenza da gioco: vizio, malattia, business?' è il tema su cui si soffermerà giovedì 19 ottobre Graziano Bellio, medico psichiatra. Affidato al neurofisiatra Pietro Paolo Battaglini, del Centro interdipartimentale Brain dell’Università di Trieste, la riflessione conclusiva dedicata a 'Neurofeedback, quanto possiamo leggere nel pensiero', giovedì 26 ottobre. Una indicazione legata anche ai nuovi e appassionanti ambiti di studio e alta formazione trattati in Friuli Venezia Giulia, grazie ad atenei e Scuole di Specializzazione come la Sissa a Trieste, dove nel 2020 la città giocherà le sue chances quale capitale europea della scienza. La partecipazione è gratuita, info irse@centroculturapordenone.it 0434 365326. Come consuetudine degli incontri Irse, ampio spazio è dato al dibattito con interventi nel corso dell’incontro. Il programma è inserito come Progetto Speciale dell'Irse anche all’interno del calendario dell'anno accademico 2017-2018 dell’Università della Terza Età di Pordenone.