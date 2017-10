Massaggi, trucco e parrucco per tutti in Fiera a Estetica Show

PORDENONE – A Estetica Show, tante attività anche con il pubblico, che tra gli stand della Fiera troverà occasioni per divertirsi, rilassarsi e farsi un nuovo look! La tre giorni dedicata alla bellezza si svolgerà nei padiglione di Pordenone Fiere dal 25 al 27 novembre 2017.

Varie tipologie di massaggi

Un massaggio tira l’altro con Diabasi® Scuola Professionale di Massaggio. Tutti i giorni, allo stand, il pubblico potrà scoprire e sperimentare tanti massaggi. Si parte dal Massaggio Maori®, eseguito con appositi strumenti in legno di faggio, per arrivare all’Antico Massaggio Termale Romano® che porterà, in una sorta di trasposizione temporale, all’interno delle terme che il popolo della Roma antica utilizzava per ottenere relax e bellezza. Poi il Massaggio Thailandese Tradizionale, un’antica tecnica praticata in Thailandia, attraverso cui i muscoli vengono allungati con manovre tratte dallo yoga; il Massaggio Hawaiano Lomi Lomi che richiama le sue sequenze al movimento suadente delle onde del mare; il Massaggio Ayurvedico per mantenere corpo e mente in salute ed avere sempre un aspetto giovane e sano.



Bellezza per Lei e per Lui

Anche la nuova tendenza dei centri dedicati alla bellezza maschile a Estetica Show: alla postazione di Barber Company, tutti i giorni, con Aperti per barba e capelli come da antica tradizione del barbiere si offrirà al pubblico la possibilità di farsi fare un nuovo look da veri esperti della bellezza per Lui. E per Lei, lunedì 27 novembre, Dorina Forti, che dai backstage del cinema e della televisione, dopo aver girato il mondo truccando vip nazionali e internazionali, farà prove trucco nel suo stand per make up da vera star!



Tutti gli aggiornamenti sul programma di Estetica Show sul sito www.estetica.show, sulla pagina facebook @EsteticaShow2017 e il profilo Instagram @esteticashow. Anche per condividere quello che succederà in Fiera con l’hashtag #esteticashow!