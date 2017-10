Travolto da una pianta che stava tagliando, soccorso boscaiolo

BARCIS - Il Soccorso Alpino di Maniago è intervenuto nella tarda mattinata di giovedì 5 ottobre per soccorrere un boscaiolo di nazionalità croata infortunatosi sul lavoro nel bosco di Montelonga, in località Pontuz del comune di Barcis. L'uomo R. J. del 1981, residente ad Andreis, stava lavorando assieme ad un collega del posto quando è stato investito da una pianta durante un'operazione di spostamento della stessa con un trattore: durante il trascinamento, un tronco tagliato si è impigliato su un altro albero facendo leva e rimbalzando in maniera inaspettata sul croato che si trovava poco più a valle. Il boscaiolo è stato investito di fianco ed ha riportato la frattura di un braccio e di una gamba, oltre che una ferita e fratture al volto. Tre tecnici del soccorso sono arrivati sul posto percorrendo un tratto di forestale con i mezzi e un tratto a piedi, assieme ai Vigili del Fuoco (con le squadre di Maniago e la squadra speciale Saf) ai carabinieri e all'elicottero della centrale operativa di Udine. Si è provveduto a stabilizzare e imbarellare il ferito e, dopo aver provveduto al taglio di due piante per creare sufficiente spazio, si è potuto caricare l'uomo sull'elicottero con il verricello per portarlo a Udine. Sul posto c'era anche pronta l'ambulanza provenente da Cimolais.