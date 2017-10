All'Immaginario di Pordenone tornano i laboratori “Scienziati della domenica”

PORDENONE - Bambini pronti a diventare scienziati per un giorno? All'Immaginario Scientifico di Pordenone domenica 8 ottobre tornano i laboratori ludo-didattici 'Scienziati della domenica'. In una delle colorate sale laboratoriali del museo della scienza intereattivo e sperimentale i bambini da 5 a 10 anni potranno cimentarsi nella costruzione di un divertente oggetto 'scientifico', per avvicinarsi a semplici concetti mettendo in pratica al contempo fantasia e manualità! In questa occasione si creerà un 'Insetto luminoso': con lampadine, cavi elettrici e semplici strumenti si potrà costruire un simpatico animaletto e 'far luce' sui fenomeni elettrici.



Costi e orari

Il costo del laboratorio è di 7 euro a bambino (che include l'ingresso al museo). Le iscrizioni si effettuano tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it. Per adulti e bambini che hanno voglia di confrontarsi in prima persona con la scienza e i fenomeni naturali, domenica 8 ottobre il museo sarà regoralmente aperto dalle 10 alle 18. Apparati interattivi, da toccare, esplorare e sperimentare, e bellissime immagini dedicate agli abissi marini forniranno l'occasione per immergersi in mondi sconosciuti. Informazioni allo 0434 542455 o www.immaginarioscientifico.it