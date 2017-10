Dal 12 ottobre obbligo di comunicare assenze per infortunio di almeno un giorno

PORDENONE – Unindustria Pordenone ricorda che dal 12 ottobre le imprese dovranno comunicare all'Inail, in via telematica, l'infortunio che comporta un'assenza di almeno un giorno oltre a quello dell'evento. Un obbligo che si considera assolto - per mezzo della consueta denuncia ai fini assicurativi - per gli infortuni che comportino un’assenza superiore a tre giorni. La comunicazione dovrà essere effettuata per via telematica all’Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico utilizzando il modulo unificato denuncia e comunicazione di infortunio attualmente in vigore. Resta invece fermo il termine cinque giorni, dalla ricezione del certificato medico, entro i quali il datore di lavoro deve inoltrare, sempre per via telematica, la denuncia all’Inail delle malattie professionali. Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, a seconda dei giorni di assenza non segnalati va da un minimo di 548 a un massimo di 4.932 euro. E’ applicabile in entrambi i casi l’istituto del ravvedimento amministrativo.