Contributi regionali per l'imprenditoria femminile, giovanile, reti e formazione

PORDENONE – Camera di Commercio di Pordenone informa che sono disponibili contributi regionali a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile, dell’aggregazione in rete e per master di alta formazione manageriale ed imprenditoriale. Le domande, secondo i calendari di seguito riportati – si comincia il 9 ottobre prossimo - vanno presentate via Pec all'indirizzo mail cciaa@pn.legalmail.camcom.it. Per informazioni è invece possibile contattare l’ufficio Servizi innovativi e Agevolazioni alle imprese della Camera di Commercio di Pordenone alla mail contributi@pn.camcom.it o ai numeri 0434 381224 – 237.



Ecco il calendario con le date a partire dalle quali ed entro le quali debbono essere formulate le domande. Imprenditoria femminile: dal 30 ottobre (alle 9.15) al 28 novembre (alle 16.30); Imprenditoria giovanile: dal 9 ottobre (alle 9.15) al 5 dicembre 2017 (alle 16.30); Aggregazione in rete: dal 30 ottobre (alle 9.15) all’11 dicembre 2017 (alle 16.30); Master di alta formazione manageriale e imprenditoriale: dal 30 ottobre (alle 9.15) al 30 aprile 2018 (alle 16.30). Ulteriori informazioni su www.pn.camcom.it (area agevolazioni) e sul sito regionale www.regione.fvg.it.