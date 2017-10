Cannabis: genitori finiscono in ospedale per aver mangiato una torta regalata dal figlio

CASARSA DELLA DELIZIA - Ritorna dall'Olanda e porta con sè un 'dolce pensiero' per i genitori: una torta alla cannabis che li manda in ospedale. Il figlio, un giovane 22enne di Casarsa della Delizia, dal ritorno dall'Olanda è in stato di denuncia per intruduzione in territorio italiano di prodotti proibiti. La madre e il padre, rispettivamente di 54 e 58 anni, hanno consumato il regalo senza preoccuparsi degli effetti a cui sarebbero andati incontro finendo al Pronto Soccorso di San Vito al Tagliamento in stato confusionale per intossicazione da cannabinoidi. Durante la perquisizione a casa della famiglia sono state rinvenute anche alcune bustine di 'Cannabis Tea', un preparato per l'infuso a base di cannabis da accompagnare al consumo del dolce.