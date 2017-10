A Pordenone ritorna la festa dello sci regionale

PORDENONE - Ritorna la Festa dello Sport – Premiando lo sci, l’appuntamento annuale attraverso il quale il Comitato Fisi Fvg vuole premiare i primi tre classificati di ogni disciplina e categoria del Grand Prix della stagione 2016-2017. Domenica 15 ottobre sarà il Palazzetto dello Sport di Pordenone ad ospitare la manifestazione, che prenderà il via alle 9 e vedrà salire sul podio oltre 200 sciatori, dai piccoli Baby Sprint ai Master ultrasettantenni.



Grande partecipazione

Accolti dal presidente della Federsci regionale Franco Fontana e dal sindaco pordenonese Alessandro Ciriani, ci saranno il vicepresidente della Regione FVG Sergio Bolzonello, il direttore di PromoTurismo Fvg Marco Tullio Petrangelo e il presidente del Coni Fvg Giorgio Brandolin.

Oltre ai tanti azzurri inseriti nelle squadre nazionali, arriverà a Pordenone anche il due volte campione olimpico dello sci di fondo Giorgio Di Centa, che ha chiuso pochi mesi fa una carriera ricca di successi. Un premio verrà assegnato anche ad un'altra esponente dell'Arma dei Carabinieri, la snowboarder Corinna Boccacini, quarta ai Giochi Olimpici di Sochi 2014, così come a Sandro Sandrini, l’allenatore che negli anni '80 portò in Coppa del Mondo Nadia Bonfini e Marco Tonazzi.

Ci sarà spazio, inoltre, per i riconoscimenti agli sci club con pluridecennale affiliazione alla Fisi, per le benemerenze assegnate dalla Fisi nazionale e per il fan club Sarone con gli Azzurri, da tempo punto di riferimento per gli appassionati italiani dello sci alpino e non solo.

La manifestazione vede la fondamentale collaborazione dello Sci Club Panorama. Le classifiche complete sono disponibili sul sito www.fisifvg.org.