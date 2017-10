Incontriamoci "Insieme" a Pordenone, per la presentazione della nuova stagione 2017-18

PORDENONE - Quello della società Insieme per Pordenone Volley, non è solo una grande ambizione, ma un progetto solido e strutturato, in una città che si sta avvicinando sempre di più al mondo della pallavolo. La partecipazione della prima squadra al campionato Nazionale di serie B2 che scatterà il prossimo 14 ottobre, è la punta dell’iceberg di una società desiderosa di mostrare il valore del lavoro fatto in questi anni sia a livello giovanile che a livello sportivo. Per questo motivo la società guidata dal presidente Della Barbara, in occasione della manifestazione 'Incontriamoci a Pordenone' presenterà l’organigramma societario, lo staff tecnico e la rosa della prima squadra, mostrerà le nuove maglie per la stagione sportiva e approfondirà numeri e traguardi raggiunti in una storia recente ma ben radicata in un passato glorioso. L’evento si svolgerà domenica 15 ottobre 2017 alle 18 presso la loggia del Municipio di Pordenone.



Obiettivi e progetti per il presente e per il futuro

Inoltre sul palco sfileranno, alla presenza delle autorità e degli sponsor, tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che ogni giorno vivono la realtà sportiva pordenonese dando l’opportunità e la grande responsabilità alla società biancorossa, di farli crescere in un contesto sano ed educativo.

Nell’occasione la società svelerà obiettivi e progetti per il presente e per il futuro, con particolare riferimento al settore giovanile (fiore all’occhiello di una società che punta ad essere uno dei centri di riferimento per la pallavolo regionale e ad un ruolo di primo piano nel panorama nazionale) e alle ambizioni di crescita della prima squadra che attualmente milita nel campionato di Serie B2.

La società ha in cantiere progetti in ambito sportivo e sociale, tra cui spiccano i tornei 'Volley e Sapori d’autunno' in programma dal 2 al 3 dicembre e la 12a edizione del Memorial Barattin nel week end pre-pasquale, che la renderanno sempre più protagonista della vita sportiva, sociale e ludica della città Pordenone.

«La presentazione in piazza è un appuntamento imperdibile per chiunque voglia avvicinarsi al mondo della pallavolo e conoscere Insieme per Pordenone - ha spiegato il presidente Giovanna Della Barbara - abbiamo in serbo diverse novità e un evento come questo simboleggia la nostra voglia di crescere e di guardare al futuro con ambizione e ottimismo. Il Pordenone Volley è molto più di una semplice squadra. Lo dicono i numeri e lo straordinario coinvolgimento da parte di un pubblico sempre caloroso e numeroso».



Il primo match sabato 14 ottobre

Il week di 'Casa Insieme' partirà, sabato alle 18.30 nel palazzetto del 'Gallini' con prima gara valevole per il campionato Nazionale di serie B2 Femminile che vedrà Pordenone contro Us Torri Quartesolo Vi. L'evento è ad ingresso gratuito.