La padrona muore, alla prima occasione il cane scappa e va a cercarla

AVIANO - Sonny è un giovane esemplare di Golden Retriever e da tempo vive a San Quirino con la sua famiglia adottiva. Qualche mese fa è scappato dalla sua nuova casa ed è fuggito verso Aviano, destinazione Cro, al capezzale dove recentemente è mancata la sua prima padrona, morta per malattia. Lui, abituato ad andare a trovare l'anziana signora in ospedale portato dagli amici della donna, non ha mai 'saputo' della sua scomparsa. Privato della sua compagnia, trasferito in un' altra casa e in un altro paese, alla prima occasione ha varcato il cancello della sua nuova abitazione e senza indugio si è diretto alla ricerca dell'amata padrona. Ha percorso chilometri su chilometri, arrivando oltre la base di Aviano, in prossimità della clinica dove è stato ritrovato. Passata la paura per la sua fuga è tornato dalla famiglia adottiva e dai due nuovi fratelli, un Labrador e una Yorkshire, in attesa di festeggiare insieme a loro il suo terzo compleanno.