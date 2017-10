Box internazionale a Pordenone: Biglietti in piazza Cavour

PORDENONE - L’evento internazionale 'Pordenone boxing Forum 2017', porta in città la boxe professionistica e al palazzetto dello sport M.Crisafulli di via Interna fervono i preparativi per ospitare la manifestazione in calendario per sabato 21 ottobre mentre le operazioni di peso si terranno venerdì 20 ottobre alle 12 all'Hotel Moderno.



Incontri e sfidanti

A sfidarsi per il titolo internazionale WBC – pesi mosca - saranno Mohamed Obbadi (Ita) vs Cristofer Rosales (Nic) ma sono in programma anche due incontri per il campionato italiano; per la categoria 'pesi leggeri' la disfida sarà tra Davide Festosi e Pasquale Di Silvio e per i 'medio–massimi' tra Nicola Pietro Ciriani e Stefano Abatangelo. Questi match clou sono saranno preceduti da diversi incontri professionistici e dilettantistici.



Prima degli incontri

Gli organizzatori costituiti da B&Z Boxing Promotion, Pugilistica Pordenonese e Boxe Loreni, con il patrocinio del Comune di Pordenone e di Turismo Fvg, si ripropongono di rilanciare il movimento pugilistico pordenonese che in passato ha avuto interpreti di rilievo.

E dunque per stimolare tali propostiti venerdì 13 ottobre dalle 10 alle 20 e sabato 14 dalle 16 alle 20 in piazza Cavour nei pressi di Palazzo Badini, sarà allestito il gazebo per la vendita dei biglietti. Inoltre sabato 14 dalle 17.30 alle 19.30 saranno ospiti lo scrittore di boxe prof. Gualtiero Becchetti e Luciano Bomben che parleranno della storia della boxe, dei campioni pordenonesi e di molto altro.



Comune di Pordenone per lo sport

Lo scorso 22 settembre l’iniziativa era stata presentata nella Loggia del Comune alla presenza dell’assessore allo sport Walter De Bortoli, dei vertici dell’organizzazione, di altri ospiti e di alcuni pugili ed era intervenuto anche il sindaco Alessandro Ciriani ribadendo che «lavoriamo per catalizzare l’attenzione su Pordenone considerate le grandi potenzialità che ha la città. Come la cultura, che è un’eccellenza per Pordenone viste le grandi manifestazioni che si organizzano, anche lo sport può essere la leva su cui fare forza per far conoscere le bellezze della nostra città ed è un nostro impegno collaborare con le altre istituzioni ed investire sui grandi eventi come questo di caratura internazionale».