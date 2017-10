Bolzonello, Pordenone città accessibile è un modello per il Fvg

PORDENONE - «Questo riconoscimento riflette l'impegno che l'Amministrazione regionale sta garantendo da anni, nel settore turistico, sul tema dell'accessibilità. Lo sforzo deve essere garantito e potenziato su tutto il nostro territorio affinché diventi un elemento caratterizzante e qualificante del turismo in Friuli Venezia Giulia». Così il vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, ha commentato il premio ricevuto da Pordenone per aver avviato il miglior progetto di destinazione turistica accessibile in Italia. Il riconoscimento è stato assegnato in occasione dell'Hospitality Day di Rimini, uno dei principali eventi formativi del settore turistico nazionale.



L'iniziativa, partita nel 2015 con partner coordinati dall'Azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone Concentro, è stata finanziata nell'ambito del progetto Pisus denominato Pordenone In_Rete.