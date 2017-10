Lutto per il Pordenone Rugby: morto Michael Rampogna

PORDENONE - Lutto nel mondo dello sport della Destra Tagliamento per la morte di Michael Rampogna, 24 enne ala del Pordenone Rugby. Il giovane, domenica 8 ottobre era regolarmente sceso in campo contro il Portogruaro e martedì 10 ottobre si era allenato con i compagni. Nella serata di mercoledì 11 ottobre doveva recarsi ad allenamento con la squadra ma i compagni non l'hanno visto arrivare poi la tragica notizia: il suo corpo è stato ritrovato senza vita nel parco delle terme romane di Torre. Al momento è escluso il coinvolgimento di terzi.



Domenica 15 non si giocherà

La società ha immediatamente espresso ai familiari e alla fidanza Samantha il proprio cordoglio e ha chiesto alla Federazione di poter rinviare la prossima sfida, in programma domenica 15 sul campo del Venjulia Trieste, che si è associato alla richiesta. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza espressi dalla società, e non solo, in due post sul profilo Facebook: «Ieri sera ci ha lasciato Michael Rampogna 'Rampo', 3/4 ala del Pordenone Rugby Asd. Ai famigliari ed alla sua ragazza le nostre più sentite condoglianze. A te Rampo l’augurio di trovare un campo da rugby su cui divertirti e nuovi compagni di squadra che ti passino la palla. Ciao Rampo».