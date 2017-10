Humus Basket Sacile sigla due patti di collaborazione

SACILE - L 'A.S.D. Humus rende noto di aver siglato un patto di collaborazione con Pol. Dil. Fontanafredda e con A.S.D. Liventeam per la promozione sul territorio della Pallacanestro. La sinergia tra staff tecnici e organizzativi è volta migliorare l'offerta di Basket per ragazzi in età scolare e per l'intero arco temporale in cui si completa il loro sviluppo fisico e tecnico.



Spirito di collaborazione

La collaborazione, aperta a qualsiasi società che ne condivida gli obiettivi, riguarda anche la gestione degli spazi palestra, l'iscrizione delle squadre ai campionati, l'interscambio di tecnici e allenatori, le attività di reclutamento.

Domenica 15 ottobre verrà illustrata ufficialmente la collaborazione e presentate le squadre giovanili delle relative società, in un evento alla presenza dei Presidenti e dell'Amministrazione pubblica. La scaletta prevede alle 16.15 la presentazione delle squadre e alle 16.45 un breve discorso dei Presidenti. Seguirà, alle 18, il primo incontro casalingo di campionato della squadra maggiore di Humus Basket, valevole per la fase a gironi del campionato regionale di Serie D.