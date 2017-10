Stare in famiglia... al museo! Domenica all'Immaginario Scientifico

PORDENONE - All’Immaginario Scientifico la scienza è anche un affare di famiglia. Domenica 15 ottobre riprendono al museo di Pordenone i Family Lab, in cui genitori e figli – ma anche fratelli, sorelle, zii, cugini, amici e fidanzati – si riuniscono attorno a un tavolo per provare, sperimentare, ragionare, discutere insieme e giungere a conclusioni, trasformandosi per un pomeriggio in un team di creativi scienziati! Alle 15, nel laboratorio 'BubblIS' adulti e bambini da 5 a 7 anni potranno 'tuffarsi' in un allegro mondo fatto di bolle, per scoprirne le inaspettate forme, la consistenza ideale, le dimensioni e i colori.



Family Lab

Nei Family Lab i membri della famiglia hanno occasione di manipolare personalmente i materiali e di prendere dimestichezza con strumenti diversi, alcuni di uso comune. Il costo dell'attività è di 7 euro a partecipante (comprensivo dell'ingresso al museo). Le iscrizioni si effettuano tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it (alla pagina 'il programma del mese di ottobre'). I Family Lab si svolgono una domenica al mese: per scoprire il programma si consiglia di controllare il sito www.immaginarioscientifico.it o di iscriversi alla newsletter oppure di seguire l'Immaginario su Facebook.



Apertura domenicale

Ogni domenica all'Immaginario Scientifico inoltre, nell'orario d'apertura dalle 10 alle 18, i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza (non è necessario prenotare), sperimentando liberamente sui diversi 'exhibit hands-on', come gli specchi, i giochi di luci, ombre, forme e colori. Inoltre, grazie alle immagini fornite da telescopi, satelliti e sonde, con la multivisione Cosmica si parte per un viaggio nell’Universo, alla volta dei suoi misteri più insondabili, dal Big bang alla formazione delle galassie, dai buchi neri alla 'dark energy'. Per scoprire di più su pianeti e costellazioni, non può mancare, a partire dalle 15, una visita guidata all'interno della cupola del planetario.