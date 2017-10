Intervento del Cnsas per due escursionisti incrodati

ANDREIS - Intervento di soccorso, sabato pomeriggio, per due escursionisti incrodati in montagna, in comune di Andreis. La stazione del soccorso alpino di Maniago è stata allertata dal Nue112 intorno alle 16 assieme ai Vigili del Fuoco per due escursionisti bloccati sul Monte Raut a quota 1.600 metri circa. Si trattava di D. L. trentasettenne di San Giorgio della Richinvelda e di P.C. trentaseienne di Spilimbergo.

I due uomini erano partiti questa mattina per la cima da località Pala Barzana assieme ad un terzo compagno di gita e una volta raggiunta la cima hanno deciso di rientrare attraverso un percorso alternativo e più difficile, non segnato e denominato localmente Sentiero dei Cacciatori. Constatata la difficoltà il terzo escursionista si è ritirato, preferendo rientrare lungo il sentiero percorso al mattino. Gli altri due hanno proseguito ma si sono bloccati in un canale ghiaioso non riuscendo più a proseguire e chiamando i soccorsi. I tecnici del Soccorso Alpino li hanno contattati al telefono e hanno suggerito loro di rimanere immobili dove si trovavano, per non perdere la copertura telefonica e per poter attivare la georeferenziazione tramite whatsapp. Nel frattempo Vigili del Fuoco avevano già allertato l’elicottero di servizio da Venezia e così il Soccorso Alpino non ha ritenuto di allertare quello della centrale operativa di Udine, anche perché l’arrivo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco era stato garantito in venticinque minuti.

Una volta arrivato l’elicottero ha effettuato una prima ricognizione senza riuscire ad individuare i due escursionisti. Per la seconda ricognizione è stato caricato a bordo un tecnico del Soccorso Alpino di Maniago. Individuati gli escursionisti il tecnico è stato sbarcato per alleggerire il mezzo e consentire ai Vigili di compiere le operazioni di soccorso in autonomia. L’elicottero ha scaricato i tecnici Saf dei Vigili del Fuoco in un punto da cui si potessero raggiungere a piedi i due escursionisti. Questi sono poi stati condotti con le corde e in sicurezza in un punto adatto al recupero, che è avvenuto al limite delle effemeridi. In base operativa ad Andreis sono intervenuti tredici uomini del Soccorso Alpino di Maniago.