Donna di Sequals precipita in un burrone e muore

SEQUALS - Una donna di 43 anni di Sequals, Susanna Stefani, ha perso la vita precipitando per circa 150 metri dal Cimon di Palatina durante un'escursione in quota. E' successo domenica attorno a mezzogiorno. A lanciare l'allarme è stato un escursionista che stava salendo sul versante opposto, verso il rifugio Semenza, e aveva assistito all'incidente.



È stato attivato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore: sbarcati medico e tecnico di elisoccorso, è stato constatato il decesso. La salma ricomposta è stata imbarellata e recuperata con un verricello per essere trasportata a Col Indes e lì affidata al carro funebre diretto a Belluno, presente il Soccorso alpino dell'Alpago.



La vittima era operaia all'Electrolux di Porcia ed era mamma di una bimba di soli 10 anni.