Va in cerca di castagne ma scivola: soccorso un 15enne

MANIAGO - Un minorenne di Maniago, classe 2002, è stato soccorso nel tardo pomeriggio di domenica dal Cnsas di Maniago, che ha operato assieme ai Vigili del Fuoco lungo una traccia di sentiero che si snoda sopra l’abitato di Maniago Libero.

Il giovane si era recato assieme a due coetanei in cerca di castagne partendo dal castello di Maniago e seguendo la strada asfaltata che sale fino in località Valpiccola. Da qui i tre amici hanno proseguito la ricerca in discesa verso Maniago Libero. Il ragazzo, assieme al suo cane che lo accompagnava, ha preso per un tratto una traccia di sentiero separandosi dai compagni e a un certo punto ha raccontato di essere scivolato, riuscendo a fermare la sua caduta grazie ad un albero a cui si è aggrappato. Sotto l’albero c’era un salto di cinque metri e il ragazzo si è fatto prendere dal panico chiedendo aiuto ai compagni. Questi lo hanno raggiunto e hanno chiamato i soccorsi.

I tecnici del Soccorso Alpino (otto persone), assieme ai Vigili del Fuoco sono saliti con i mezzi e poi si sono mossi lungo il sentiero con le torce, raggiungendo i ragazzi intorno alle 18.40, guidati dai loro richiami. Recuperati i tre giovani e il cane, tutti illesi, i tecnici li hanno riaccompagnati con i mezzi ai rispettivi familiari.