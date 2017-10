Bolzonello, Regione Fvg presente nel capitale sociale di Well Fare Pordenone

PORDENONE - La Regione sarà presente nel capitale sociale dell'associazione Well Fare Pordenone. Lo ha annunciato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, nel corso del convegno 'Nuovo welfare aziendale e legami di comunità' organizzato dal sodalizio presieduto da Gianfranco Verziagi ed al quale hanno partecipato anche il presidente del Centro servizi e volontariato Fvg, Marco Iob, oltre ai relatori Tiziano Vecchiato, direttore della fondazione Zancan di Padova, e Dino Del Savio, co-presidente della Onlus Missionduepuntozero.



Come spiegato nel suo intervento, Bolzonello ha voluto rassicurare sul fatto che anche la Regione farà la sua parte a sostegno dell'associazione entrando nel suo capitale sociale. «Con l'assessore competente in materia di welfare, Loredana Panariti, stiamo valutando le modalità attraverso le quali aiutare la crescita di questo importante gruppo di lavoro», ha aggiunto il vicepresidente. Soffermandosi sul tema del convegno, Bolzonello ha evidenziato il fatto che il cambio del paradigma produttivo abbia messo in forte difficoltà anche il modello sociale presente all'interno del sistema Paese fino a qualche anno fa. In particolare, ha sottolineato che «la tecnologia e le imprese 4.0 fanno sì che vi sia una maggiore produttività ma creano anche nuovi disagi e nuove fasce di popolazione da proteggere».



Per il vicepresidente, questo cambio della società va intercettato in tutte le sue dimensioni. «Abbiamo l'esigenza - ha affermato - di coniugare la parte dell'istruzione con quella della formazione, del cambio complessivo del modo di fare impresa e del sociale. Per tenere assieme tutti questi aspetti non bastano i sostegni che possono garantire il mondo dell'impresa e del volontariato, ma si deve creare un clima complessivo capace di dare nuove risposte ai cambiamenti della società. Vanno quindi messe in pratica politiche che uniscono parte industriale e sociale e che mettano in connessione il nuovo welfare aziendale e la comunità».

Per Bolzonello, però, questo approccio è attualmente troppo timido e «alcune imprese riescono a farlo ma sono solo quelle più grandi e strutturate, mentre le più piccole fanno difficoltà. A questa carenza dovrebbero sopperire le istituzioni che però su questo tema devono ancora lavorare molto».