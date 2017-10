A Pordenone l'Anteprima di 'Digital Evolution'

PORDENONE - In occasione della Fiera Punto di Incontro, il principale momento di orientamento scolastico in provincia, il Gruppo Giovani Imprenditori in collaborazione con Fiera di Pordenone, Talent Garden, Decline Evolution e Sipario Eventi, organizza un incontro tra affermati professionisti e imprenditori che racconteranno le loro esperienze in ambito digitale, per capire cosa fanno le aziende, come interagire in ambito digitale e cosa studiare per inserirsi in modo più agevole nel mondo del lavoro. L'evento, che avrà luogo giovedì 9 novembre dalle 15 alle 17, ha il patrocinio del Comune di Pordenone, dell'Università di Udine e del Consorzio Universitario di Pordenone.



Incontro a novembre

L'incontro ha lo scopo di avvicinare sempre di più il mondo della formazione e il mondo produttivo, nella consapevolezza che il dialogo costante e costruttivo, e la conseguente condivisione di obiettivi e linguaggi, sia un elemento imprescindibile per sviluppare un ecosistema economico e sociale che permetta la crescita e il benessere diffuso del territorio, grazie all'innovazione portata nelle aziende attraverso le competenze del personale, favorendo al contempo un inserimento lavorativo quanto più soddisfacente e dignitoso possibile.



Main event a maggio

L'incontro di Novembre è un'Anteprima, declinata secondo le esigenze dell'orientamento scolastico, del Main Event che si terrà a maggio 2018, durante il quale le stesse tematiche verranno analizzate da un numero maggiore di relatori con l'obiettivo di comunicare, principalmente ad un pubblico di professionisti, manager e imprenditori, i vantaggi e le insidie del percorso di innovazione digitale che le nostre aziende sono tenute ad affrontare per mantenere il vantaggio competitivo in mercati in continua evoluzione.



Temi affrontati

I temi affrontati dai relatori riguarderanno principalmente innovazione: approcci, strategie e prospettive di sviluppo per informatizzare le aziende; digitalizzazione: supportare il business abbracciando nuovi orizzonti tecnologici: come il World Wide Web è diventato una realtà globale e come il mondo ha iniziato ad essere sempre più connesso e comunicante; esperienze: racconti personali di iniziative imprenditoriali che hanno portato a risultati positivi, ma anche a situazioni di difficoltà; lavoro e mercati: tra le principali sfide che la quarta rivoluzione industriale pone al sistema produttivo italiano c’è la mancanza di competenze adeguate nel contesto di Industria 4.0; best practice: analisi e riferimenti per le imprese che intendono intraprendere l'innovativo percorso verso l'Industria 4.0. I seminari sono totalmente gratuiti ed orientati a chiunque voglia intraprendere la strada verso l'innovazione. Biglietto gratuito per partecipare all'evento.