Santoro, con le nuove rotatorie la Pontebbana è più sicura

CASARSA DELLA DELIZIA - Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di due rotatorie lungo la Strada Statale n.13 Pontebbana, rispettivamente al km 94 e 94+400. Il valore complessivo degli interventi, che sono inseriti nella programmazione di Fvg Strade Spa, è di 3,8 milioni di euro.



Alla cerimonia di consegna lavori era presente l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Mariagrazia Santoro, secondo cui «queste opere incidono sulla sicurezza e sulla fluidificazione del traffico di un'arteria fondamentale per tutta la rete viaria regionale». Le due opere, ha evidenziato Santoro, «si aggiungono ai lavori per la terza corsia e al completamento delle varianti di Dignano e Barbeano, che complessivamente daranno un sollievo al traffico della Pontebbana».



Le due rotatorie rientrano nell'attività del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante l'A4, che include la viabilità connessa. La prima rotatoria, al km 94, del diametro esterno di 60 metri, prevede, oltre alle opere ordinarie, anche interventi per il miglioramento dell'accesso al vicino aeroporto militare 'Francesco Baracca'. L'appalto è stato affidato a una ditta di Tarvisio per un importo complessivo di 1.560.000 euro. La seconda rotatoria, che sorgerà al km 94+400, più vicina al centro abitato, all'incrocio tra Viale Aldo Moro e Viale Venezia in corrispondenza dell'Hotel Sporting, include anche un percorso ciclo-pedonale.

L'appalto in questo caso è stato affidato a un'impresa di Latisana per un importo di 2.240.000 euro.



«E' motivo di soddisfazione - ha evidenziato Santoro - che l'affidamento dell'appalto sia andato ad imprese locali, a dimostrazione che la ripartenza delle opere pubbliche contribuisce alla ripresa dell'economia territoriale». La prossima settimana il progetto preliminare dell'attraversamento pedonale in centro abitato lungo la Pontebbana sarà presentato nella sede municipale di Casarsa della Delizia. Si tratta di una soluzione richiesta dall'Amministrazione comunale e attesa da diverso tempo. Alla consegna lavori erano presenti anche il presidente di Fvg Strade, Giorgio Damiani, e il sindaco di Casarsa della Delizia, Lavinia Clarotto.