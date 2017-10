SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Venerdì 20 ottobre, a partire dalle 10, presso l’Antico Teatro Sociale 'Giangiacomo Arrigoni', in Piazza del Popolo 13, a San Vito al Tagliamento, il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia organizza la presentazione del Censimento delle raccolte e degli archivi fotografici in Italia, in collaborazione con il Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente Regionale Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia: va sottolineato il fatto che all’evento si sono già iscritti oltre un’ottantina di specialisti e appassionati, nonostante la giornata feriale.



Progetto nazionale

L’iniziativa, voluta dalla Rete regionale delle fototeche e degli archivi fotografici, ha lo scopo di presentare nella nostra regione un nuovo, importante progetto nazionale, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con Camera - Centro Italiano per la Fotografia e la Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane del Ministero stesso: promuovere la conoscenza degli archivi fotografici, coinvolgendo innanzitutto tutti coloro che detengono collezioni fotografiche storiche e contemporanee.



Primo censimento nazionale

Questo primo censimento nazionale del settore diventa perciò un’opportunità preziosa per condividere un patrimonio spesso sconosciuto conservato da enti pubblici e privati, dai grandi musei alle aziende storiche, dai circoli fotografici storici alle associazioni culturali radicate sul territorio, dalle biblioteche pubbliche ai collezionisti privati. La Rete regionale è stata tra i primi partner in Italia del Censimento e, insieme alla Rete per la valorizzazione della Fotografia della provincia di Milano, è identificata dai coordinatori nazionali come modello di riferimento per la gestione e il governo del progetto sul territorio, grazie alla sua capacità di porsi come strumento di partecipazione e collaborazione tra enti pubblici e privati.



I risultati

Il Censimento in Italia è coordinato dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione che ha stipulato un accordo con la Rete regionale individuando il Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Erpac come punto di riferimento tecnico per la gestione del progetto in Friuli Venezia Giulia.

La partecipazione al progetto è gratuita e permette di descrivere in modo semplice e dettagliato la propria collezione direttamente on line. I risultati del Censimento vengono pubblicati sul sito www.censimento.fotografi.italia.it e sono accessibili anche dal portale della fotografia italiana www.fotografia.italia.it/.