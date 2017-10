Royal di Pordenone: iniziano le notti italiane

PORDENONE - Primi appuntamenti alla Royal Disco dopo l'apertura stagionale, venerdì 20 ottobre sarà targata 'Certe Notti', la serata Italiana dedicata a tutto il pubblico amante della musica italiana di ieri e di oggi. Curiosità: le ragazze con Tacco 12 entrano gratis e saltano la fila tutta la notte. Sabato 28 ottobre ritorna a Pordenone il format Mamacita, tutto il meglio del hiphop rnb e reggaeton in una sola notte, dove le donne sono le prime ad arrivare e a scatenarsi in pista. Martedì 31 ottobre per la notte di Halloween più paurosa dell'anno dalla tradizione americana arriva come guest dj Albert Marzinotto, vincitore del programma di sky top dj, Albert è conosciuto per i suoi dj set 'sudati' ed energici, raccoglie un pubblico dai 18 agli over 40.

Royal di Pordenone: ritorna il Mamacita (© Royal Disco Pordenone)