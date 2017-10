Domenica di scienza e creatività all'Immaginario di Pordenone

PORDENONE - Laboratori per piccoli scienziati in erba: domenica 22 ottobre alle 15 all'Immaginario Scientifico di Pordenone i bambini da 5 a 10 anni potranno cimentarsi nella costruzione di un divertente oggetto, per avvicinarsi a semplici concetti scientifici mettendo in pratica al contempo fantasia e manualità! In questa occasione ci addentreremo insieme nel mondo dell'archeologia: vi siete mai chiesti come scrivevano gli antichi romani? Ma usando un 'tablet' naturalmente! Solo che utilizzavano degli strumenti molto diversi dai nostri, non avendo a disposizione carta e penna... scopriamo insieme che tecniche usavano e mettiamole in pratica. Il costo del laboratorio è di 7 euro a bambino (che include l'ingresso al museo). Le iscrizioni si effettuano tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it (alla pagina 'il programma del mese di ottobre').



Attività domenicali

Ogni domenica all'Immaginario Scientifico inoltre, nell'orario d'apertura dalle 10 alle 18, i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza, sperimentando liberamente sui diversi 'exhibit hands-on', come gli specchi, i giochi di luci, ombre, forme e colori. Si potrà poi lasciarsi incantare dalle splendide immagini di una multivisione, che questa settimana sarà dedicata al tema 'Viaggiatori: territori e cittadinanza globale', in occasione della Settimana dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile, promossa da Arpa Friuli Venezia Giulia, attraverso il Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA). Con la multivisione Viaggiando Immaginando si potranno quindi scoprire sorprendenti panorami, paesaggi urbani, volti e scene di vita quotidiana che raccontano diversi ambienti naturali e culturali. Per scoprire di più su pianeti e costellazioni, non può mancare poi una visita guidata all'interno del planetario, ogni ora a partire dalle 15.