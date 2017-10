Escursioni autunnali a Tramonti di Sopra

TRAMONTI DI SOPRA - Due le escursioni tematiche in programma nel mese di novembre: domenica 5 la battaglia di Tramonti e la colonna Rocca mentre il 25 la notte dei desideri. La prima sarà un'escursione tematica della durata di 8 ore con Marco Pascoli, direttore del museo della Prima Guerra Mondiale di Ragogna, per ricostruire le vicende della Battaglia di Tramonti e della Colonna Rocca. La seconda è un'escursione in compagnia delle guide del Parco Naturale Dolomiti Friulane e del gruppo Astrofili di Sacile per osservare e riconoscere le stelle del cielo invernale; una camminata di circa 3 ore adatta alle famiglie con bambini. Il costo è di 10 euro comprensivi di pranzo al sacco o pasta finale. Iscrizione obbligatoria ai numeri 333 4756449 (Elisa) o 334 8149598 (Franco).