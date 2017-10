Panontin, casa riposo di Clauzetto è risorsa per territorio

CLAUZETTO - «La struttura per anziani non autosufficienti di Clauzetto è una risorsa importante per il territorio e la Regione è orgogliosa di averne sostenuto l'ampliamento e la ristrutturazione, che hanno permesso di mettere in campo una realtà moderna al servizio della comunità locale». Lo ha dichiarato l'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Paolo Panontin, a margine dell'inaugurazione della casa di riposo 'Fondazione G. Fabricio' di Clauzetto, interessata da un'ampia opera di riqualificazione e adeguamento, che l'ha resa adatta ad accogliere fino a 25 ospiti non autosufficienti.



Panontin ha quindi sottolineato che si tratta di «un intervento rilevante, sostenuto nel 2013 dall'amministrazione regionale con un contributo di 1,9 milioni di euro. Oltre all'ampliamento e alla messa a norma, l'ammodernamento della struttura ha infatti reso possibile l'accoglimento di persone non in grado di provvedere a sé stesse che necessitano di assistenza costante. Inoltre, grazie all'impegno di tutti i soggetti coinvolti dal progetto, che hanno lavorato compatti e solerti verso il risultato finale, è stato anche possibile ottenere un risparmio di 55 mila euro, con i quali la Regione ha sostenuto l'acquisto dei nuovi arredi della casa di riposo».



Il taglio del nastro, avvenuto alla presenza tra gli altri del primo cittadino di Clauzetto Flavio Del Missier, del consigliere regionale Armando Zecchinon, delle autorità religiose e di numerosi amministratori locali, si è trasformato in una vera e propria festa per la comunità, durante la quale è stata ricordata la storia dell'edificio che ospita la casa di riposo, donato alla parrocchia negli anni Cinquanta dal benefattore Giacomo Fabricio per istituirvi un asilo infantile e ora messo al servizio della terza età. Un passaggio che Panontin ha definito come «un segno dei tempi e dei cambiamenti che la società e, in particolare, le piccole comunità devono affrontare, anche ricordando la figura di Fabricio, che dopo aver fatto fortuna a Milano si impegnò per dare un contributo di grande rilievo alla propria terra».