Malore alla guida, muore 45enne di Fiume Veneto

FIUME VENETO - Una morte improvvisa quella di Rita Martin, 45enne di Cimpello, che è mancata dopo un breve ricovero all'ospedale di Pordenone. La donna era stata colpita da un malore sabato 21 ottobre mentre si trovava alla guida della sua macchina poco dopo essere andata a fare la spesa in un supermercato; fortunatamente rimasta vigile è riuscita ad accostare e fermarsi evitando rischi per gli altri automobilisti. Rita lascia il marito e due figli e tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia, amici e colleghi per l'improvvisa perdita. Come anticipato da Il Messaggero Veneto i funerali saranno celebrati mercoledì 25 ottobre alle 16 nella chiesa parrocchiale di Tiezzo di Azzano Decimo.