Zadeno Trio live al Club Kristalia di Prata di Pordenone

PRATA DI PORDENONE - Al Club Kristalia di Prata di Pordenone torna il grande jazz: quello più fresco, originale e rinvigorito dal talento di tre giovani leoni, già vincitori di una marea di premi internazionali, dal 'Jazz by the Pool 2014' al 'Leiden Bonnekamp Jazz Award 2015', dal 'Jazz Live Fara Sabina 2015' al 'Barga Jazz Contest 2015', nonché conquistatori del secondo posto all' 'European Jazz Award Tuscia in Jazz' e finalisti al 'Bucharest Jazz International Competition'. Sono gli Zadeno Trio, giovani sì ma del palcoscenico già veterani - ovvero Alessio Bruno al contrabbasso, Jacopo Zanette alla batteria e Claudio Jr De Rosa, sassofonista partenopeo coi fiocchi a capitanare il tutto - che si esibiranno al Club Kristalia venerdì 27 ottobre alle 21. L'evento è a ingresso libero e fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni scrivere a info@clubkristalia.it o 3316508510.



Lo Zadeno Trio

Lo Zadeno Trio, definito 'ottimo' dal critico Bruno Pollacci, e tale da mettersi «validamente in evidenza per la qualità complessiva, le individualità e le splendide interpretazioni», esplorerà per il pubblico del Club Kristalia il repertorio jazzistico più cool, dalla tradizione alla contemporaneità.

Il Trio nasce nell'estate del 2014 al Royal Conservatoire dell'Aia in Olanda. Tratto speciale è l'originale interplay tra Alessio Bruno al contrabbasso e Jacopo Zanette alla batteria che arricchisce e completa gli arrangiamenti e le composizioni di De Rosa. Il lavoro del trio si ispira a una vasta gamma di artisti di fama internazionale, da Joe Henderson e Sonny Rollins a Mark Turner e Chris Potter, cercando di definire con composizioni originali ed arrangiamenti un suono complessivo intenso e caratteristico. Provenienti da esperienze professionali diverse, il trio ha ricevuto in breve tempo apprezzamenti e riconoscimenti in Italia ed all'estero. Nel febbraio 2016 è uscito 'Holes in the Ground', il primo lavoro discografico per la Emme Record Label: un lavoro giudicato «interessante, ambizioso e piacevole» dal critico jazzista Bruno Pollacci.