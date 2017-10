Torna con 17 nuovi birrifici artigianali il Pordenone Beer show

PORDENONE - Dopo una partenza in grande stile lo scorso fine settimana, che ha registrato un grande successo di pubblico in particolare per i nuovi birrifici presenti, il Pordenone Beer Show – unico evento fieristico interamente dedicato alla birra artigianale in Friuli Venezia Giulia – torna questo weekend – dal 27 al 29 ottobre – per chiudere in bellezza con nuovi ospiti e nuovi eventi di degustazione e musicali. Il Pordenone Beer Show si trova al padiglione 6, ingresso centrale, della Fiera di Pordenone venerdì 27 dalle 19 a l’1, sabato 28 dalle 16 a l’1, e domenica 29 dalle 11 alle 22. Tutte le informazioni su www.fierabirrapordenone.it



Molti gli espositori e le birre presenti

Ricca e varia la lista dei nuovi espositori e delle birre alla spina presenti: si va dai rappresentanti del territorio come Birra di Naon, alle giovani realtà come i Chianti Brew Fighters, Il Maglio, Godog e Yalkys, fino a produttori ormai affermati come Zahre, Diciottozerouno, Jeb, La Gilda dei Nani Birrai – il capostipite dei birrifici pisani, per la prima volta a Pordenone – e L’Inconsueto. A completare il panorama è l’offerta di birre dall’estero: dalla Germania arriva per la prima volta Schnitzlbaumer, mentre dal Belgio fa il suo debutto pordenonese Corsendonk e ritornano ospiti affezionati quali Brasserie de Bastogne, Caulier e La Roche. Uno stand sarà infine dedicato ad una grande varietà di birre dagli Stati Uniti, Paese che ha guidato la cosiddetta 'rivoluzione artigianale' del settore.



Degustazioni e musica

Prosegue anche il programma di degustazioni: sabato 28 alle 18 la biersommelière Chiara Andreola guiderà alla scoperta delle creazioni di Birra di Naon e Diciottozerouno, mentre domenica 29 sempre alle 18 sarà la volta di Jeb e La Roche. Alle 17 di domenica ci sarà inoltre la possibilità di effettuare il beer tour, visita guidata agli stand, molto apprezzato al suo debutto nel primo fine settimana.

Come di consueto, le serate saranno accompagnate da buona musica dal vivo: ad aprire venerdì sera sarà il concerto di 'Deviazioni', tribute band a Vasco Rossi; mentre sabato sarà dato spazio al country con 'The four donkeys', e domenica al DJ set per un 'Goodnight beer party'. Sempre nella giornata di domenica sarà disponibile anche animazione per bambini, così da offrire la possibilità di trascorrere un’intera giornata, sin dall’ora di pranzo, con tutta la famiglia.

Sempre presenti naturalmente le gastronomie – che offriranno svariate specialità, dalla fiorentina, alla carne alla brace, allo gnocco fritto – e gli stand di collezionismo birrario, dell’originale barbiere Roby Fuarfe, e molti altri ancora.

Una sorpresa per i visitatori più fedeli: chi ritorna per la seconda volta in fiera avrà in omaggio un boccale. Attenzione conservate il biglietto di ingresso!