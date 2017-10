Educare alla bellezza: al via il nuovo progetto della fondazione Pordenonelegge.it

PORDENONE - 'Educare alla bellezza': da mercoledì 8 novembre, a Pordenone - Palazzo Badini sette incontri esplorano le strade che portano alla bellezza, attraverso un percorso formativo promosso dalla Fondazione Pordenonelegge.it e curato da Valentina Gasparet. Un progetto aperto a tutti, perché la bellezza della poesia, del paesaggio, dei Classici, dell’arte, della tecnologia e della musica riguarda chiunque, dai più piccoli agli adulti. Ma al tempo stesso sarà un'occasione privilegiata per i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado, un approfondimento che parte dai libri e dagli autori per indagare aspetti e temi legati alla formazione. Iscrizioni entro il 3 novembre 2017 sul sito www.pordenonelegge.it al link http://pordenonelegge.it/tuttolanno/pordenonescrive-insegnanti-2017, il corso è riconosciuto dall’Ufficio scolastico regionale come iniziativa formativa per il personale della scuola e rientra tra le iniziative per le quali si puo’ utilizzare il bonus insegnanti.



Tutti gli appuntamenti dall'8 novembre

Si parte mercoledì 8 novembre con il filosofo della scienza Stefano Moriggi, autore del libro Educare alla bellezza e alla verità (Erickson, 2016): un saggio che parte proprio dall'idea forte che bellezza e verità possono essere obiettivi educativi. E possono esserlo se i territori della didattica vengono 'contaminati' con quelli dell'estetica, dell'arte e della scienza. Con l’architetto Moreno Baccichet, il 15 novembre, si discuterà della bellezza del paesaggio. A testa china su un tablet, sembra che i bambini non conoscano (o ri-conoscano) più il paesaggio, il suo cambiare con le stagioni, le piccole e grandi bellezze che hanno intorno. Provare a restituire loro uno sguardo nuovo e antichissimo: anche solo per guardare cosa c'è lungo il fiume fuori casa o tra i cespugli e la collina, pochi chilometri in là. La bellezza della poesia sarà trattata dal poeta e direttore artistico di pordenonelegge, Gian Mario Villalta, mercoledì 22 novembre. Tutti i giorni ogni essere umano, da quando inizia a far uso della parola, ha a che fare con la poesia. Ma quasi mai lo sa. Il 29 novembre l’autore due volte premio Andersen Guido Sgardoli 'educherà' alla bellezza dei Classici. Partendo da alcune domande - come si possono 'trattare' i grandi Classici della letteratura con i ragazzi sui banchi di scuola? Sono lecite le 'riduzioni' o le 'ri-scritture' di un’opera letteraria? L'arte contemporanea - quella che spesso sembra più lontana o incomprensibile - è un formidabile specchio in cui si riflette il presente, con le sue contraddizioni. Se ne parlerà il 6 dicembre con il curatore e critico d'arte Marco Minuz. Mercoledì 10 gennaio il giornalista ed esperto di web e nuovi media Sergio Maistrello affronterà il tema della bellezza della tecnologia, perché le possibilità e le meraviglie che il mondo del web può offrire ai ragazzi sono moltissime. Ma molti sono anche i rischi, le insidie e i danni che può creare. Ultimo appuntamento il 17 gennaio con il musicologo Roberto Calabretto e la bellezza della musica. La magia di melodie e grandi classici, spartiti e maestri della musica del passato e del presente possono entrare anche in un’aula scolastica, per educare anche i più piccoli alla bellezza dell'ascolto.



Informazioni per partecipare

Gli incontri si svolgeranno a Palazzo Badini, Via Mazzini 2, Pordenone. Per informazioni, costi e dettagli, scrivere a scuola@pordenonelegge.it oppure telefonare allo 04341573200.