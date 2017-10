Laboratori di disegni Manga nelle biblioteche di quartiere

PORDENONE - Il laboratorio itinerante di disegno manga 'Il manga e i quattro elementi acqua, aria, terra e fuoco', dopo l’interesse riscontrato quest’estate in Biblioteca Civica, viene riproposto ma questa volta gli incontri si terranno nelle Biblioteche di quartiere allo scopo di agevolare la partecipazione di quanti, per diverse ragioni, non hanno potuto frequentarli nelle sede centrale. I laboratori curati da Martina Zamaro, sono gratuiti, durano un’ora circa e sono destinati a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni con un massimo di 15 partecipanti. Tema: la rappresentazione dei quattro elementi naturali (acqua, aria, terra, fuoco) da parte di alcuni dei più famosi maestri manga giapponesi.



Il laboratorio itinerante

La formula del laboratorio itinerante permette di partecipare ad un solo incontro o, per i più appassionati, di seguirli tutti, verificando la disponibilità dei posti.

In una breve introduzione verranno presentati un autore di manga e un suo personaggio, raffigurante uno degli elementi naturali; si proseguirà poi con il disegno guidato del personaggio stesso e con un accenno di scrittura kanji associabile al concetto dell’elemento preso in esame.



Calendario degli incontri

Quattro appuntamenti in programma aperti al pubblico si svolgeranno il sabato pomeriggio il 28 ottobre alle 16 alla Biblioteca 'Mary Della Schiava' in Largo Cervignano Acqua: le onde di Katsushika Hokusai (1760-1848) (per prenotazioni tel. 0434 554256; lun-mer-sab 15-18); il 4 novembre alle 16 alla Biblioteca 'Jolanda Turchet' in via Pontinia Fuoco: la Fenice, l'uccello di fuoco, di Osamu Tezuka (1928-1989) (prenotazioni tel. 0434 553730; mar-gio 15.30-18.30); l'11 novembre alle 16 alla Biblioteca di Torre in Bastia del CastelloAria: Laputa, il castello nel cielo, di Hayao Miyazaki (1941- oggi) (prenotazioni tel. 0434 44038; mar-gio-sab 15-18);

e il 18 novembre alle 16 alla Biblioteca Nord in via Mameli Terra: 'Terra in vista!!!' L'urlo dei pirati di Eiichiro Oda (1975-oggi) (prenotazioni tel. 0434 542202; lun-mer 14.30-17.30, sab 9.30-12.30).