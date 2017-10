All'Immaginario di Pordenone le famiglie costruiscono un robot di Halloween

PORDENONE - Mamma, mi passi quel Led? Nonno, aggiungiamo un’elica? All’Immaginario Scientifico di Pordenone domenica 29 ottobre alle 15 tornano i Family Lab, dedicati ad adulti e bambini (sopra i 7 anni). Genitori e figli (ma anche fratelli, sorelle, zii, cugini, amici e fidanzati!) si riuniscono attorno a un tavolo per provare, sperimentare, ragionare, discutere insieme e giungere a conclusioni, trasformandosi per un pomeriggio in un team di creativi scienziati! La sfida in questa occasione sarà quella di costruire un piccolo 'Robot di Halloween', in grado di funzionare davvero e di strappare un sorriso a grandi e piccini!



Con il metodo tinkering

La metodologia utilizzata sarà quella del tinkering, che nasce dall’Exploratorium di San Francisco e prevede di sperimentare con la scienza attraverso attività di costruzione creativa e di condivisione. Come in una sorta di officina ben fornita di tanti attrezzi diversi, nei laboratori di tinkering adulti e ragazzi possono ideare e poi costruire oggetti e marchingegni, utilizzando materiali nuovi o usati, scambiandosi idee e conoscenze: sia che si tratti di riprodurre un prototipo scientifico, sia che si assemblino i materiali in modo libero e creativo, ciò che guida i partecipanti è sempre la curiosità e la voglia di mettersi in gioco.

Il costo del laboratorio di domenica è di 7 euro a persona, comprensivo di ingresso al museo. Le iscrizioni si effettuano tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it (pagina 'ottobre al museo di pordenone').



Apertura domenicale

Come ogni domenica l'Immaginario Scientifico sarà aperto dalle 10 alle 18, i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza (non è necessario prenotare), sperimentando liberamente sui diversi 'exhibit hands-on', come gli specchi, i giochi di luci, ombre, forme e colori.

Inoltre, nella domenica in cui torna l'ora solare, si potrà vedere la multivisione 'De Revolutionibus', che traccia la storia della scienza dal 1543 (anno della pubblicazione del De revolutionibus orbium coelestium di Nicolò Copernico) fino ai giorni nostri. Attraverso immagini, brevi testi e musiche originali, la multivisione presenta le pietre miliari del progresso scientifico, immergendole nel flusso degli eventi della politica, dell’arte e della letteratura.

Ogni ora a partire dalle 15, infine si potranno scoprire le stelle e i pianeti con le visite guidate nel planetario dell'Immaginario Scientifico.