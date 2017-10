A Pordenone il gruppo Filippetti organizza un road show per le aziende manifatturiere

PORDENONE - Le leve di finanziabilità e gli aspetti fiscali, i processi aziendali e l’interconnessione delle tecnologie. L’Industry 4.0 è un modello di sviluppo che va affrontato in una visione olistica e che non si può limitare all’approccio esclusivamente tecnologico. Per questo Gruppo Filippetti ha creato un Road Show, dedicato ai decision makers delle aziende manifatturiere italiane, per raccontare loro la visione e l’approccio innovativo all’Industry 4.0. L’evento si svilupperà in varie tappe: dopo Bologna, Milano e Roma, martedì 31 ottobre toccherà Pordenone, precisamente al Digital Capability Center di San Vito al Tagliamento. Lo scopo è quello di fornire alle imprese manifatturiere e al loro managemet, una fotografia il più dettagliata possibile su cosa significhi fare veramente Industry 4.0.



Impresa 4.0

«Ci piace definirci gli architetti dell’impresa 4.0 – spiega Micol Filippetti, Ceo del Gruppo – perché siamo in grado di comprenderne l’ossatura strategica e organizzativa e di svilupparla a seconda delle necessità aziendali, migliorando i processi esistenti e progettando quelli futuri. In questo senso la quarta rivoluzione industriale è certamente la somma degli effetti generati dai sistemi di connettività, dalla potenza di elaborazione, dall’automazione e dall’intelligenza artificiale. Ma questi ambiti, seppur fondamentali, non possono da soli ridefinire i modelli di business: per questo il nostro Gruppo ha integrato al proprio interno tutte le competenze necessarie e il meglio delle tecnologie esistenti, molte delle quali prodotte da noi stessi, per affrontare l’Industry 4.0 in maniera olistica».



I partner del Road Show

Ad accompagnare Gruppo Filippetti in questo Road Show ci saranno partner del calibro di Abb, Cisco e il Digital Capability Center di Pordenone in qualità di partner. A San Vito al Tagliamento, la nuova tappa del Road Show del Gruppo Filippetti si terrà al Digital Capability Center, in via Casabianca 3, a partire dalle 9. Il primo intervento riguarderà il Financial leverage 4.0, a seguire si affronterà il tema della mappa tecnologica dell’Industria 4.0, dell’interazione tra le tecnologie e i modelli organizzativi dell’Industria 4.0. Dopo il coffee break, si affronterà il tema della visione integrata dell’Industria 4.0.

La partecipazione al Road Show è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione sul sito www.gruppofilippetti.com