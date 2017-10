"Le priorità per il rilancio del Nordest": incontro con il guru di E.H.Ambrosetti

PORDENONE – Il rilancio del Nordest secondo una delle più competenti, raffinate interpretazioni e visioni, sarà uno degli argomenti di interesse che la Sezione Metalmeccanica e il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Pordenone proporranno nell'ambito dell'incontro organizzato per il 7 novembre prossimo, con inizio alle 17, a palazzo Klefisch, sede di rappresentanza della Territoriale. Protagonista della serata Valerio De Molli, Managing Partner e Ceo di The European House - Ambrosetti che fornirà approfondimenti sullo scenario di riferimento e stimoli, idee e spunti sui fattori e gli approcci che consentono a un territorio e alle imprese che vi si insediano di ottenere un vantaggio competitivo sostenibile. Il prestigioso relatore approfondirà una serie di esempi e casi concreti di successo e illustrerà alcune evidenze dalle ricerche presentate durante la 43° Edizione del Forum 'Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive', tenutosi dal 1° al 3 settembre u.s. a Villa d’Este di Cernobbio. Introdurranno i lavori Michelangelo Agrusti, Presidente Unindustria Pordenone e Lia Correzzola, Presidente Giovani Imprenditori La vostra presenza è particolarmente gradita.



Valerio De Molli di The European House-Ambrosetti

Valerio De Molli. È managing partner e Ceo di The European House – Ambrosetti dal 2005 e Partner dal 1999. È inoltre: Managing Director di Ambrosetti Group Limited di Londra; Senior advisor del più grande fondo di Venture Capital in Italia, United Ventures (con focus su Internet Consumer, Software e Mobile) e Mentor di Kairos Society, associazione di giovani imprenditori americani. Dal 2011 è anche membro di Young Presidents’ Organization. Ha lavorato nell’ambito di progetti di Alta Direzione, Strategia, Internazionalizzazione, Sviluppo delle Risorse Umane per grandi e medie aziende ed istituzioni. Tra queste: Alliance Boots, Areva, Barilla, Bayer, BMS, Eli Lilly, Enel, Falck, Ferragamo, Ferrero, FSI, Gefran, GEInternational, HP, IFIL, Illy Caffè, Novartis, Pfizer, Philip Morris International, Sara Lee, Shell, Sumitomo, Valagro e WPP. È autore del libro 'Verso l’eccellenza. I Consigli di Amministrazione: uno strumento per un efficace Sistema di Governo societario. Proposte e indicazioni', edito da Sperling & Kupfer nel maggio 2005 e del libro 'I Riferimenti Fondamentali della Gestione Strategica – I paradigmi del Sistema Impresa', edito da Ipsoa nel gennaio 2009. Ha fondato e continua a presiedere importanti Think Tank, tra questi: 'Observatory on Europe' a Bruxelles, 'Osservatorio sull’eccellenza dei Sistemi di Governo in Italia', 'Meridiano Sanità', solo per citarne alcuni.