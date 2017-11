Per la prima volta il Festival Irlandese alla Fiera di Pordenone

PORDENONE - Arriva a Pordenone, il fascino, la musica, le tradizioni e il folklore dell'Isola di Smerlado! Un imperdibile week-end in cui ogni giorno sarà Paddy's day! La location che ospiterà il Festival Irlandese sarà per la prima volta Pordenone Fiere, comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici e in auto, dove i visitatori avranno modo di immergersi nel verde di questa mitica e leggendaria terra di guerrieri e Leprecauni, nei giorni 10-11-12 Novembre dalle 18 all'01 nelle giornata di Venerdì e Sabato e dalle 12 alle 24 la Domenica! Biglietto d'ingresso 10 euro.



Prima edizione friulana

Una prima edizione Friulana che vi farà letteralmente battere il cuore e vi catapulterà nell'atmosfera magica della mitica Irlanda! Un'eccellente e ricercata scelta gastronomica vi aspetta! Potrete assaporare i piatti della tradizione irlandese come l'irish soup, le deliziose costolette grigliate e ancora gustosissimi hamburger di hangus, filetti di salmone caramellati! Fiumi di scurissima Guinness, provenienti direttamente dagli stabilimenti di Dublino, non mancheranno la biondissima Harp e le due rosse le Kilkenny Draught e Cremmy!



Musica

Concerti dal vivo di musica folk Irlandese, vi sembrerà di trovarvi all'interno di un pub in zona Temple Bar! Artisti di grande calibro direttamente da Dublino, potrete infatti scatenarvi seguendo ilritmo dei tamburi degli Hit Machine drummers, deliziarvi con lo spettacolo in stile riverdance dei ballerini Siobhan e Gavin, lasciarvi trasportare dalla musica dei tamburi da guerra e delle cornumuse dei guerrieri celtici, senza dimenticare concerti live dei The Moorings e dei Folkamiseria che vi faranno ballare senza sosta!



Mercatino tradizionale

Sarà possibile visitare un mercatino tradizionale che spazia dall'artigianato celtico alle irish gifts! Spettacoli folkloristici, workshop di danza irlandese, didattiche per apprendere gli antichi usi e costumi dei celti! Potrete visistare un vero e proprio villaggio dove sarà possibile sperimentare la vita e le antiche usanze dei popoli d'Irlanda nel quale non mancheranno attività per i più piccoli!