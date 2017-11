Bolzonello, trasporti strategici per grandi eventi a Pordenone

PORDENONE - Il successo dei grandi eventi è legato non solo alla qualità della proposta ma anche dalla capacità di saper attrarre il visitatore facilitandogli l'arrivo laddove si svolge la manifestazione. Su questo aspetto la Regione ha già fatto molto ma intende compiere ulteriori passi in avanti per consentire anche alla Destra Tagliamento di compiere un salto di qualità, tenendo conto della forte perequazione compiuta a favore degli eventi turistici di questo territorio. Lo ha evidenziato il vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello partecipando alla presentazione dei dati relativi ai ritorni che i grandi eventi sono in grado di produrre nel Friuli Occidentale. Lo studio, commissionato dalla locale sezione della Confcommercio e dal Consorzio Pordenone Turismo, è stato realizzato dalla Format Research di Roma. All'incontro erano presenti anche il presidente di Ascom Pordenone Alberto Marchiori, il sindaco Alessandro Ciriani, il presidente del Consorzio Pordenone Turismo Sergio Lucchetta e il responsabile dell'associazione Sviluppo&Territorio Adrea Malacart.



Sulla base delle interviste compiute ad un campione composto da 272 imprese impegnate nella ricettività alberghiera e ristorazione, sono emersi gli effetti positivi delle principali manifestazioni che hanno prodotto un incremento della clientela e dei ricavi. Le iniziative che nel corso del 2017 hanno già comportato una crescita dei proventi nonché quelle che si ipotizza portino un aumento del fatturato sono risultate il Giro d'Italia (30,8 per cento), Italian Baja (25,2), Pordenonelegge (21,5), Pordenone blues festival (21,1), Mercato europeo (20,5) e il torneo Graphistudio (20,3).



Per il vicepresidente della Regione lo studio commissionato da Confcommercio Pordenone è positivo «in quanto mette a disposizione dati rilevati in modo scientifico che diventano uno strumento utile per valutare l'efficacia degli investimenti compiuti. Dal momento che l'analisi svolta sulla Destra Tagliamento è la prima del suo genere in Friuli Venezia Giulia, essa rappresenta sicuramente un'esperienza pilota per il resto della regione». Bolzonello ha poi evidenziato la perequazione compiuta dalla Regione in questo mandato nei confronti degli eventi con risvolti turistici nel territorio pordenonese, i cui ritorni sono stati perfettamente fotografati dall'analisi della Format Research. Soffermandosi poi su alcuni dati dello studio, Bolzonello ha evidenziato come l'infrastutturazione dei territori e i trasporti possano assumere un ruolo rilevante e strategico per facilitare l'afflusso di pubblico ai grandi eventi. «Dalla ricerca - ha detto il vicepresidente - emerge quanto sia importante concentrare gli sforzi anche sul potenziamento dei trasporti per rendere ancora più attrattivi e fruibili i grandi eventi programmati in questo territorio. Ne è un esempio la possibilità di attivare treni speciali, richiesta che deve essere inoltrata alla Regione da chi organizza la manifestazione con il supporto degli enti che sostengono l'evento stesso. Su questo aspetto - ha concluso Bolzonello - il territorio pordenonese può sicuramente compiere un importante salto di qualità».