Inaugurazione dell'"Autunno in piazza XX Settembre"

PORDENONE - Venerdì 3 novembre alle 18.30 verrà inaugurato il nuovo vestito urbano di piazza XX Settembre ispirato alla stagione e apriranno le casette e il mercatino autunnale. La cerimonia, alla presenza del sindaco Alessandro Ciriani, è aperta a tutti e per l’occasione ci sarà un piccolo concerto live. E’ la prima volta che le casette arrivano in piazza prima del periodo natalizio. A novembre saranno aperte nei fine settimana, il venerdì dalle 16.30 alle 22, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 23, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 22. La musica accompagnerà i weekend in piazza, in filo diffusione o dal vivo.



A novembre la veste autunnale

Le casette saranno in tutto 14, di cui 4 di somministrazione enogastronomica, mentre le altre 10 venderanno oggettistica e prodotti alimentari tipici. La piazza vestirà i colori dell’autunno friulano, ispirandosi alle sue tradizioni vitivinicole, con una sorta di bosco di fascine creato con dei rami di vite. Ci saranno anche peri da fiore a foglie rosse e verranno inoltre piazzate alcune panchine create con materiale di riciclo. E tutta la piazza sarà illuminata da un 'cielo di stelle', un tetto di luci calde.



A dicembre la veste natalizia

Nella seconda fase, a dicembre, l’abito di piazza XX Settembre cambierà di nuovo: i classici abeti di natale addobbati a tema prenderanno il posto delle viti e le luci verranno ulteriormente arricchite. Le casette di somministrazione di cibo e bevande saliranno a 8 sulle 14 totali. Inoltre, gli orari verranno estesi. E, visto che dicembre è soprattutto il mese dei piccoli, l’area diventerà anche 'La piazza dei bambini' con la creazione di uno spazio giochi dove potranno giocare in tranquillità assieme agli animatori.