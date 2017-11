A Pordenone arriva l'alta cucina vegetariana

PORDENONE - La cucina vegana e vegetariana è ormai entrata nell’olimpo dell’alta cucina, grazie al ristornate Joia di Milano, con la sua stella Michelin, ed è sempre più apprezzata per la sua bontà e per il suo significato etico. Ed è dal Joia di Milano che arriva Jacopo Ticchi, giovane chef - anche docente alla Joia Academy di Milano, che ha fatto propria la filosofia di Pietro Leeman. Sabato 4 novembre dalle 16 terrà una lezione a Qucinando, mostrando la potenzialità delle verdure in tutte le loro declinazioni. Attraverso la preparazione di tre piatti (una strepitosa insalata di verdure crude, alcune delle quali marinate, e semi con salsa speciale; un minestrone di verdure e funghi, con tocco speciale di lampone; una preparazione a base di verdure cotte a bassa temperatura) insegnerà a rendere sublime ogni tipo di vegetale.