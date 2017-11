Piccin, il Cro Aviano è un'eccellenza, non può subire declassamenti

AVIANO - «Il Cro di Aviano è un'eccellenza che non può subire declassamenti». Così Mara Piccin, consigliere regionale di Forza Italia, annuncia la presentazione alla Giunta regionale di un'interrogazione avente a oggetto la proposta di nuovo regolamento attuativo dell'atto aziendale del Cro di Aviano.



«Dalla disamina del documento aziendale - spiega la consigliera azzurra - emerge che vi è uno sbilanciamento del peso della macchina amministrativa a discapito della clinica, una dissonanza visto che la riforma Telesca ha istituito l'Egas per creare economie di scala accentrando alcuni servizi amministrativi». La consigliera forzista continua: «Molte strutture organizzative dell'area clinica subiranno un declassamento da complesse a semplici con conseguente perdita di macchinari, personale e funzioni. Ciò si traduce in perdita di servizi per il Cro, in particolare sarebbero interessate da questa trasformazione negativa le unità di chirurgia e di trapianto di midollo». La consigliera pordenonese conclude: «Dal momento che l'atto aziendale non è ancora in vigore, perché è in discussione il regolamento attuativo con le organizzazioni sindacali, la mia interrogazione giungerà sulla scrivania dell'assessore alla salute per capire se la Giunta regionale sia al corrente della situazione e quali azioni intenda intraprendere affinché il Cro non subisca un declassamento come struttura».