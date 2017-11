Bolzonello, cresce sport pordenone per attività e risultati

SACILE - «Questa cerimonia rappresenta un momento estremamente importante, perché prima di ogni cosa rimarca lo straordinario lavoro che il Coni sta facendo sul piano sociale, attraverso un impegno quotidiano che, oggi più che mai, è fondamentale perché concorre a tenere coesa la nostra comunità». Con queste parole il vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, ha aperto il suo intervento a Sacile, a Palazzo Ragazzoni, alla cerimonia di consegna delle Stelle al merito sportivo e delle Medaglie al valore atletico da parte della Delegazione del Coni di Pordenone. Bolzonello ha poi aggiunto che «il Coni ha inoltre svolto un ruolo fondamentale nel processo di crescita della pratica sportiva in tutte le sue manifestazioni, in un settore della vita sociale, lo sport, che conferma di essere uno strumento importantissimo per concorrere a far conoscere il nostro territorio, incrementando la ricaduta di carattere turistico nelle diverse realtà nelle quali viene praticato».



La tradizionale cerimonia del Coni provinciale di Pordenone era stata aperta dal saluto del sindaco di Sacile, Roberto Ceraolo, mentre il presidente regionale del Coni, Giorgio Brandolin, dopo che il delegato provinciale, Giancarlo Caliman, aveva tracciato il bilancio delle attività e dei risultati, aveva posto l'accento sulla ulteriore crescita del movimento sportivo nel pordenonese, sia per quanto attiene alla partecipazione, che per quanto riguarda i risultati ottenuti, frutto di un intenso lavoro svolto a livello volontaristico dai dirigenti delle diverse discipline. Un lavoro, che ha portato grandi risultati anche nel settore dello sport paralimpico.

Brandolin ha concluso ricordando che sono stati messi a disposizione, nella sede del Coni di Pordenone, tre nuovi ambulatori medici, e ha anticipato che l'11 novembre saranno consegnate al Castello di Udine le stelle d'oro al merito sportivo.