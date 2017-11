Sacile, attivo un nuovo punto prelievi. E' il primo privato autorizzato in città

SACILE - Un nuovo punto prelievi è attivo da martedì 7 novembre a Sacile ed è il primo privato ad aprire in città. L’iniziativa è della Clinica Mede, diretta dal Prof. Umberto Tirelli, oncologo del Cro di Aviano. Il nuovo punto prelievi, oltre ad offrire una serie di pacchetti di esami di alta specializzazione, effettua tutti quegli esami di routine che hanno un costo molto vicino al ticket. Nella sede di Via San Michele 4 a Sacile (a poca distanza dalla chiesa di San Michele Arcangelo) il servizio è attivo il martedì, giovedì e sabato dalle 7.30 alle 9.30.



Vasta gamma di servizi

Un servizio di prima necessità a portata di mano dei pazienti di Sacile e del territorio limitrofe, che completa un’offerta articolata, e che spazia dalle visite oncologiche alle ecografie, dalla medicina estetica all’odontoiatria. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra Clinica Mede ed il Gruppo Centro di Medicina, rete di strutture private e convenzionate tra le più importanti in Veneto, con ben 25 punti prelievo e 6 laboratori analisi attivi in 5 province venete (Padova, Verona, Venezia, Treviso e Belluno).



Punto prelievi

Il punto prelievi, autorizzato dall’Azienda per L’assistenza Sanitaria n.5 Friuli Occidentale nr 49387/P del 30 giugno 2017, fa parte della rete di Laboratori del Centro di Medicina, che processa ogni anno oltre 700 mila esami. I laboratori analisi del Gruppo Centro di Medicina eseguono esami chimico-clinici, ematologici, immunometrici, microbiologici, di biologia molecolare sul sangue e su altri liquidi biologici. Inoltre effettua test per le allergie, le intolleranze alimentari e patologie autoimmuni.

Referente per tutta l’attività diagnostica è il dott. Ferruccio Mazzanti, medico chirurgo specializzato in Biologia Clinica, già direttore del laboratorio Analisi di Oderzo, con il quale collabora una equipe di biologi e di biologi-clinici.

Sarà possibile effettuare prelievi anche senza appuntamento. Tutti i referti saranno scaricabili via internet dal sito www.centrodimedicina.com. La Segreteria risponde al numero n. tel. 0434 780986 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20 e il sabato mattina dalle 7.30 alle 9.30. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.clinicamede.it oppure www.centrodimedicina.com.