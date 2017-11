Attiva la prevendita per il match domenicale tra Pordenone-Padova

PORDENONE - La società calcistica comunica che è attiva (su circuito Ticketland2000) la prevendita dei biglietti per Pordenone-Padova, valevole per la 14a giornata del campionato di Serie C 2017-2018 – girone B e in programma domenica 12 novembre allo stadio Bottecchia. Fischio d’inizio alle 18.30. Usufruire della prevendita è molto importante: per avere la certezza del posto e per accedere in orario allo stadio.



Rivendite

Le rivendite autorizzate sono il Bar Libertà, in Viale Libertà 67, a Pordenone e il Caffè Nogaredo, Via Sclavons 194, a Cordenons. Per la vendita online i tagliandi (prezzo intero + diritti di prevendita) si possono acquistare, previa registrazione, da http://www.ticketland1000.com, con modalità Print at home (Stampa a casa).



Prezzi

Il prezzo della partita, più i diritti di prevendita, è di: 22 euro (ridotto a 18) per la Tribuna Centrale, 17 euro (ridotto 13) per la Tribuna Laterale, 14 euro (ridotto 12) per la Tribuna Laterale Sud-Est (scoperta), 12 euro (ridotto 10) per le Gradinate Locali e Ospiti (scoperte). Tutti i settori verranno venduti a 1 euro agli Under16. Biglietti ospiti in vendita sino alle 19 di venerdì 11 agosto. Per la gradinata ospiti ci sono 800 biglietti a disposizione, in vendita sino alle 19 di sabato 11 novembre. Per l’incontro Pordenone-Padova, per l’acquisto di biglietti di tutti i settori dello stadio Bottecchia, non sarà necessaria la Supporter Card – Tessera del Tifoso.



Parcheggi

Da ricordare che, in caso di esaurimento degli spazi consentiti attorno allo stadio, è a disposizione il vicino parcheggio Candiani (via Candiani 22). Il parcheggio ospiti si trova in Largo Cervignano-via San Vito.