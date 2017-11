'Gratta e vinci' milionario in Friuli: vinti 1,8 milioni di euro

ROVEREDO IN PIANO - 'Gratta e vinci' milionario in Friuli, alla ricevitoria 'Better' di via XX Settembre a Roveredo in Piano. E non è la prima volta che la dea bendata bacia questa ricevitoria.

Mercoledì mattina un uomo, sulla cui identità c'è stretto riserbo da parte dei titolari della ricevitoria, ha acquistato il suo consueto tagliando quotidiano ed è uscito. Una volta a casa ha grattato le caselle e ha scoperto di essere il fortunato vincitore del premio garantito dalla serie 'Turista per sempre'.

In totale, riceverà circa 1,8 milioni di euro: 300 mila euro immediatamente, altri 6 euro al mese per i prossimi 20 anni e una liquidazione finale di 100 mila euro.